Seyram PICQ

Suite à un Master II STAPS-APA (sciences et techniques des activités physiques et sportives option activités physiques adaptées) obtenu à l'Université Paul Sabatier, j'ai travaillé pendant 7 ans dans un centre de remise en forme.

Cette expérience m'a permis de prendre conscience de l'importance de la gêne occasionnée par le stress ainsi que ses répercussions sur le fonctionnement global de la personne.

Ce qui m'a amené à rechercher une solution la plus naturelle possible à proposer aux personnes se trouvant dans cet état d'esprit.

C'est ainsi que je me suis tournée vers la réflexothérapie qui me semble être un moyen très efficace pour répondre aux situations de stress grâce à la quasi immédiateté des résultats obtenus.

Afin d'obtenir de plus amples informations, n'hésitez pas à vous connecter sur mon site:

www.reflexes-sante-bien-etre.com



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint