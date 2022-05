Sfairat SALAH

SALAH SFAIRAT j'ai 25ans, j'ai un diplôme de technicien spécialisé en commerce 2015, et j'ai un Licence en techniques comptables fiscales et sociales 18.

J'ai plusieurs stages sont mentionnées: Stage au sein de Usine FAM ( FONDERIES ET ACIÉRIES DU MAROC ) service comptable et service de gestion de stock durée d'un mois, et Stage au sein DAY FINANCE cabinet de fiduciaire durée du 3 mois, Stage au sein du crédit agricole, service de charge clientèle et service guichet durée d'un mois.

travail au sein d'usine JIBAL, poste d'opérateur avec contrat durée déterminée.