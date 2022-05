Agence conseil en marketing et communication dédiée à l’univers de l'innovation marketing des Vins de Liqueurs et des spiritueux, par sa petite soeur VINEA.Market.



SGDC-Market, vous conseille et vous accompagne globalement, depuis votre stratégie de marque jusqu’au développement de vos outils de communication.



Les équipes SGDC-Market & Vinea Market possède l'expertise vous permettant de développer et d'optimiser votre vision produit, vos créations de communication et votre stratégie de distribution et merchandising.



Nos partenaires choisis par nos soins et dédié au marketing du vin, Liqueurs et Spiritueux ont pour seul but de vous guider de créer les leviers et outils indispensable pour générer valeurs du produit et reconnaissance de marque et créativité de style.



Nous sommes rattaché à la Start'Up Le Comptoir Des Liquoristes, SAS créer afin de promouvoir et d’innover les meilleurs produits en Liqueur de Vins, Spiritueux.

Nous travaillons avec les plus grands Master Liquoristes et Viticulteurs régions ( Limousin, Charente, Vendée)...



Mes compétences :

Merchandising

Stratégie de communication

Commerce B2B

Marketing stratégique

Market Vins&Spiritueux