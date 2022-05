Professionnel polyvalent des Technologies de l’Information, Shad ABOA est Administrateur Systèmes Réseaux et Bases de Données , Ingénieur Télécom, Administrateur Web, Analyste en sécurité et Consultant-Formateur certifié (MCP, MCSA, MCSE, MCTS, Securty+, Linux+, A+, etc.) avec +10 ans d'expérience dans l'industrie des TIC.



Connu pour une approche répondant aux attentes des clients (Organisations nationales et internationales, Gouvernement, Universites, Banques, Societes de Telecom, etc ainsi que pour diverses services et assistance.



Il assure la conception, la mise en œuvre et déploiement de Systèmes Réseaux et Télécom de pointe (câblé et sans fil --WIFl) pour petites et moyennes entreprises, Excellent coordinateur et organisateur, Responsable et efficace Gestionnaire de Projet.



Mes compétences :

Microsoft SQL Server

Sql server 2008

Mcts

Mcsa

Mcp

A+

Mcse

Sécurité informatique Security +

ICDL