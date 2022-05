Bonjour,

Je m'appelle Shadire MOHAMED. Je suis étudiant à l'Université de Technologie de Troyes (UTT) en branche Génie Mécanique (GM) et je souhaite poursuivre mes études afin de devenir ingénieur en bureau d'études ou en bureau des méthodes dans le secteur automobile ou/et industriel. Pour cela, j'ai choisi la filière en Conception Et Industrialisation des Systèmes Mécaniques en lien avec l'Environnement que mon établissement propose afin d'atteindre mon objectif.



Je recherche un stage de fin d'études en France ou à l'étranger ancré dans les domaines cités afin d'acquérir de nouvelles compétences ou encore de perfectionner mes connaissances. Je suis disponible à tout moment, n'hésitez pas à me contacter.



Vous remerciant, Shadire MOHAMED



Mes compétences :

TopSolid

Solid Edge

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Catia

Witness

Créo

SolidWorks