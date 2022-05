Shahina AKBARALY

Je suis actuellement chargée de communication pour l'agence O2P Conseil.

Les différents postes que j'ai occupés me permettent aujourd'hui d'être totalement autonome et polyvalente, et d'allier différents domaines tels que la communication globale, l'événementiel, les relations publiques et les relations presse.



Consciente des changements majeurs qui s'opèrent dans le monde de la communication j'ai complété ma formation avec un Master 2 en communication et création numérique.



Mes compétences :

Communication

Communication numérique

Presse

Relations Presse

Relations publiques

Stratégies de communication

Tourisme

Tourisme d'affaires