Shahinez MEZ

Ingénieur d’Etat en Statistique et Economie Appliquée, Option : FINANCE et ACTUARIAT : au niveau de l’Ecole Nationale Supérieure en Statistique et Economie Appliquée (ENSSEA, EX : INPS). Promotion année 2006 - 2011.



- Mémoire de fin de cycle : RAROC, « Risk Adjusted Return On Capital », Outil de gestion de risque de crédit, effectué au niveau d’ABC Bank – Algeria.



« MASTER EN MANAGEMENT D'ENTREPRISE » option : MANAGEMENT DE PROJET au niveau de l’Institut Supérieur de Gestion et de Planification (I.S.G.P), Promotion année 2011 – 2013.



- Mémoire de fin de cycle : Conception d’un projet cas TSGP « Trans Saharan Gas Pipeline » Projet de construction du gazoduc, effectué au niveau de SONATRACH.





Mes compétences :

SPSS

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Internet

Gestion de projet