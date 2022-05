Shahram NOURIZADEH

Gestion de projet – (SCRUM, Cycle en V)

Normes :

- EN 62304

- EN 62366

- ISO 14971

Conception de logiciel et d’algorithme :

- Logiciel médical

- Télémédecine, Domomédecine

- Aide à la décision médicale

Parcours de soin intelligent

Interopérabilité : HL7, IHE

Intelligence artificielle bio-inspirée avec la logique floue

Maison intelligente et AAL (Assisted Ambient Living)

Actimétrie et modélisation de comportement

Réseaux de capteurs et Domotique pour les seniors

Middleware et Informatique ubiquitaire (Context-aware computing)

Informatique orientée service (Service oriented computing)



