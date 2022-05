Madame, Monsieur,

Femme âgée de 25 ans, titulaire d’un diplôme « Docteur en pharmacie », je souhaite vous soumettre ma candidature.

Forte de ma formation, qui m’a permis d’acquérir de solides connaissances et compétences techniques, rigoureuse et bénéficiant d’un très bon sens relationnel, organisée et aimant le travail en équipe.

Je me tiens à votre disposition pour un emploi que vous pourrez me procurer.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Sérieuse et motivée