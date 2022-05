Shahriar SHAHABEDDIN

• Manager opérationnel : Avant-vente, Gestion des comptes et des besoins des clients, Evolution réglementaires des produits, préparation et suivi budgétaires, Comité de suivi et de pilotage

• Manager Technique : Définition d’architecture, veille technologique, Infrastructure et Data Center, Gestion de projets, Projet Bench Mark, Mise en production de nouveaux systèmes d’information, Gestion d’incidents et de crises, Relation avec info- gérant.

• Technico-fonctionnel : Avant-vente, Suivi des comptes clients, Suivi des besoins clients, participation clubs utilisateurs, comités de suivi, formation des utilisateurs

• Chef de projets fonctionnels et technique : Entre autre, réalisation de projet Epargne collective, Assurance, Monnaie unique, l’an 2000 et développement de divers projets spécifiques

• Mise en place des équipes projets avec des prestataires en mode Offshore



Expérience en gestion de projet

--------------------------------------------

• Gestion de projet

• Partage de connaissance

• Relation avec les différents intervenants du projet

• Participation au comité de suivi et pilotage

• Préparation et suivi de budget

• Préparation et suivi de planning



Expériences Technique

--------------------------------

• Base de données : Oracle, MySQL, SQL Server

• Langages : Java, C, C++, SQL, PHP en cours

• CRM : Siebel

• Serveur Web et Application : Tomcat, Apache, JONAS, Web sécurisé

• Annuaire : LDAP, Active Directory Divers : Nexus, Git…

• Système d’exploitation : Solaris, Linux (Debian, RedHat, Ubuntu), Aix (en marge), Windows



Mes compétences :

Cloud computing

Intégration

Avant vente

Management

Gestion de projet informatique