Shahryar ISSAKHANY

Multiculturel (irano-franco-brésilien) je suis le fondateur de la société "Chemin9" (www.chemin9.fr). Ingénieur de l’organisation et du système d’information, avec plus de 20 ans d'expériences professionnelles au sein des grands établissements d’industrie et de finance, j'ai a pris un chemin neuf en créant mon entreprise (Centre de bilan de compétences et développement professionnel & personnel).



Passionné par l’accompagnement au changement tant sur le plan professionnel que personnel, j'ai complété mes études supérieures en relation humaine grâce aux différentes écoles et outils reconnus internationalement. Ma devise est « Que chaque matin soit meilleur que la veille et que chaque lendemain plus riche que le jour précédent… »



* Diplômé d'Études Supérieures de Life Coaching de l’université « Paris VIII »



* Consultant en bilan de compétences et outplacement de l’Institut de Léonard De Vinci



* Consultant en relations d'aide de l’École internationale « Écoute ton corps »



* Consultant qualifié du MBTI et de 16PF5 de « OPP France »



* Ingénieur de l’organisation et du système d’information du « CNAM de Paris »



Mes compétences :

Organisation d'entreprise

Coaching individuel

Organisation du travail

Planification

Coaching professionnel

Formation professionnelle

Bilan de compétences

Conférencier

Chef de projet

Management de projet

Prévention des risques psychosociaux

Encadrement élève-ingénieur