Shakeel NEHALKHAN

Je dispose d’une expérience dans différents secteurs d’activités : Santé, Finances Publiques, Justice, Editique.

Mes 3 années passées dans la santé m'ont permis de me familiariser avec les différents processus nécessaires au fonctionnement d’un établissement de santé, de la prise en charge du patient jusqu’à la facturation du dossier au niveau des caisses d’assurance maladie. Puis s'ensuivent des missions dans le secteur Public, sur des périmètres très complexes et variés, nécessitant une implication, une autonomie et une très forte réactivité.

Mon parcours de consultant à forte prédominance en assistance à maitrise d’ouvrage m'a permis d’occuper plusieurs rôles au sein de mes missions. Je suis intervenu aussi bien en tant que consultant fonctionnel que chef de projet / pilote d’équipe et même sur la recette. J'ai pu ainsi aborder les différents postes clés de l’AMOA.

Mon aisance relationnelle et mon investissement dans chacune des missions m'a permis de m’approprier les différents métiers de mes clients. Au vu de la diversification des secteurs d’activités rencontrés, ma capacité d’adaptation a donc été mise à l’épreuve dans chacune de ses missions.