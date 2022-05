Shalima SHALIMA TILHAC

Responsable RH dans un groupe international pendant 10 ans, j'ai beaucoup appris sur la fonction RH et ai particulièrement apprécié mes missions d'accompagnement RH en tant que business partner sur divers périmètres (industrie, commerce, distribution, fonctions support...).



J'ai à coeur de mettre en oeuvre des outils permettant de faire grandir chacun sur des thématiques orientées Management, Accompagnement du Changement, Leadership et Communication.



Depuis janvier 2019, je suis également chef d'entreprise. J'ai repris des centres Natur House dans l'Hérault (34), j'expérimente sur le terrain la stratégie d'entreprise, le management d'équipe et la gestion opérationnelle d'une activité qui me parle : le coaching en rééquilibrage alimentaire.



Je propose également au sein de ma propre structure nommée "Managez Zen" mes services de conseil et de coaching en entreprises afin d'accompagner les dirigeants et managers sur tous les sujets touchant à l'humain : le management, la communication, la stratégie RH.



J'ai une approche très pragmatique adaptée à des tailles d'entreprises différentes. Je crois avant tout que c'est par la recherche d'équilibre global (bien-être physique, compétences techniques, communication adaptée) que la performance en entreprise est possible.



Je me suis formée sur certains outils du bien-être pouvant servir cette démarche de recherche d'équilibre : Alimentation saine, Yoga, Méditation



Basée en ce moment à Angers, j'interviens sur toute la France.