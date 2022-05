Shalom BOTBOL

Ebeniste Agenceur de metier,je conçois et réalise avec mon equipe du mobilier sur mesure.

Nous travaillons en etroite collaboration avec divers architectes.



Depuis 10 ans la sociéte s'est developpée et nous offrons à nos clients des fenêtres à hautes performances energétiques qui sont conçues pour un habitat BBC PASSIF BIOCLIMATIQUE ET BEPOS



Spécialisés en FENETRES BOIS pour les MONUMENTS HISTORIQUE nous travaillons en etroite collaboration avec les Architectes des Batiments de France



.



Mes compétences :

EBENISTERIE

FENETRES BOIS

FENETRES MONUMENTS HISTORIQUES