Shamila ROUACHED (RAMSEWAK)

Je suis la présidente de TEATIME IMMO, réseau nationale de mandataire en immobilier. Notre slogan "plus qu'un réseau une famille". Nous utilisons des méthodes innovantes et originales. Il n'existe pas de concurrence au sein du réseau puisque chaque mandataire travaille sur un secteur protégé. Nos outils du métier sont performants et novateurs. Nous mettons l'accent sur l'accompagnement de nos conseillers qui travaillent en toute indépendance et jamais seule.

Débutants, expérimentés, reconversion professionnelle: Rejoignez nous si vous souhaitez faire de l'immobilier différemment.