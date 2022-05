Shamir KALIKULZAMAN

Développement des pièces de console centrale et de vide poche passager pour l'automobile.



Responsable produit dans le projet R8 (Peugeot 508)



Fonctions :

- Définition et la validation des pièces

- Garant de la robustesse des pièces

- Définition fonctionnelle et géométrique

- Edition des cahiers de charge pièces achetées

- Edition des dossiers de spécifications techniques pour pièces internes

- Mise au point des produits et Résolution des problèmes

- Conduite des validations laboratoire et qualité perçue



Contact: kalikulzamanshamir@yahoo.fr



Mes compétences :

Catia v5

Microscopie opique

Microscopie et spectroscopie

CES Pack

MEB Dualbeam

Microsoft office

SMC

ATG/ATD/DMA

Matériaux Plastiques

Materials

Matériaux composites

Management de projets

Métallurgies

Liaisons aux sols