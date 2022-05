Olivier MANCIERI

ALTEN USA :



ALTEN Technology s’est implantée aux US suite à un incroyable succès qui dure depuis plus de 20 ans sur le marché européen. ALTEN USA couvre entièrement le cycle de vie du produit à travers ses filiales spécialisées et offre une gamme de services complète, allant du conseil technologique aux projets d’externalisation.



En tant qu’acteur mondial, nous mettons à profit nos années d’expérience, notre vaste réseau clients, ainsi qu’une expertise internationale reconnue sur le marché américain. Nous nous distinguons par notre capacité à fournir à nos consultants des projets innovants sur le long terme.





ALTEN CHINA : SESAME



ALTEN est présent en Chine dans trois zones à fort potentiel, Shanghai, Shenzhen et Pékin. Le groupe y déploie ses compétences dans les systèmes embarqués, principalement appliqués aux secteurs des télécoms, de l’automobile et de l’énergie.



ALTEN accompagne notamment les constructeurs automobiles européens pour adapter les véhicules aux besoins locaux, ce qui implique de connaître le produit et les méthodologies de projet, et de disposer sur place d’ingénieurs d’études et conception qualifiés. ALTEN se positionne également sur le pilotage de transfert ou de mise en place de lignes de production, faisant bénéficier les constructeurs et équipementiers de sa présence en Europe (France, Allemagne) et en Chine.