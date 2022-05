Shamir SOH

Salut,

Je suis étudiant en Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de L'université de Ngaoundéré. J'ai déjà eu à effectuer plusieurs stages de vacances notamment à TERRA PERFECT qui est une entreprise de de construction située à Yaoundé en tant que caissier en 2010, 2011, 2012 et 2013; à CAGEC CONSULTING SARL en tant que consultant comptable en 2014 situé à Yaoundé et à la CCIMA de Ngaoundéré dans le cadre d'un Audit pour une durée de 3 mois en 2015. je jouis d'une maitrise parfaite des logiciels de comptabilité, d'une bonne maitrise de l'analyse comptable et financière de l'outils mathématique de gestion, de la comptabilité générale financière et de gestion, de la fiscalité et bien d'autre.

Merci bien!!!