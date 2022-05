Shams HOME LUXURY REAL ESTATE MARRAKECH & MARBELLA

AGENCE IMMOBILIÈRE DE LUXE MARRAKECH



Shams Home Agence immobilière de luxe à Marrakech, spécialisée dans la transaction des biens de prestige: Palaces, Villas de luxe, Lofts, Penthouses, Duplex, Riads de charme, Appartements.



Que vous envisagiez un investissement à titre particulier ou professionnel, Shams Home est votre partenaire privilégié pour mener à bien toutes vos attentes en garantissant la prise en charge des différentes phases de votre transaction.



Grâce à nos compétences et notre expérience acquise dans l’expertise des biens immobiliers sur le marché de Marrakech, nous sommes les mieux placés pour vous conseiller et vous apporter des solutions adaptées afin de vous assurer une meilleure rentabilité quels que soit l’objectif de votre investissement.



Mes compétences :

Sale Luxury properties

Vente internationale

Property Management

Construction & rénovation

Gestion locative

Décoration d’intérieur

Conciergerie privée

VIP Services

Gestion de patrimoine

Gestion de projets

Marketing and Management

Accompagnement de projets

Prospection web

Gestion de propriétés