Shamssoudine HANNE

Après une période d'application en entreprise dans le domaine informatique et Marketing-communication,

j'ai eu a diriger une équipe de 12 personnes lors d'une immersion à kédougou en 2012.

Responsable de la communication du bureau de l'assemblée générale des étudiants et responsable des relations extérieures du salon de l'emploi et de entrepreneuriat à l' IAM Dakar- Sénégal en 2013, je suis étudiant en Licence 3 Administration des affaires Spécialisation Marketing-Communication.

Après avoir exercer mes fonctions dans le domaine commercial et Marketing Direct à LA FLECHE COMMUNICATION ( Dakar - Sénégal ) ; Actuellement je suis à l'écoute d'opportunité.



Mes compétences :

Communication d'entreprise

Relations publiques

Design

Marketing relationnel client