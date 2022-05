Shan MIGNOT

Je suis ingénieur système: j'analyse les exigences et produit la spécification, manage les équipes techniques pour la conception des systèmes, l'analyse de conformité, la fabrication, l'intégration et les tests.



Au cours de ma carrière à l'Observatoire de Paris, j'ai acquis une expérience des projets internationaux aux frontières de la science et de la technologie, notamment les missions spatiales et l'instrumentation scientifique. Au delà de l'ingénierie système, j'ai aussi été impliqué dans le développement logiciel pour le traitement du signal, la conception d'électroniques programmables (FPGAs) et la gestion de projets.



J'ai, en particulier, récemment suspendues mes activités à l'Observatoire de Paris pour lancer trois projets de recherche dans le domaine de l'énergie à la satisfaction des partenaires académiques et industriels.



Mes compétences :

VHDL FPGA

Linux

Matlab

R&D and Technological Innovations

Software Engineering

Applied mathematics

Instrumentation

Embedded Systems

Systems Engineering

Astronomy

Spectral analysis

Technical Management

Physics

C language

Image Processing