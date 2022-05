Shana SOUPRAYA

Curieuse, attentive,altruiste et débrouillarde sont des termes me definissant bien.

J'aime travailler en équipe, être en perpetuel contact avec autrui. C'est pour cette raison que j'ai décidé de débuter mon expérience professionnelle en communication, au sein d'un bureau de presse spécialisé en culture et mode. Par la suite j'ai pu ouvrir mes champs de compétences en travaillant pour les secteurs de l'immobilier, l'art de vivre la santé et plus récemment pour l'industrie musicale.



N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus d'informations me concernant



A vite !



Shana





Mes compétences :

Pack office et recherche internet

Suite Adobe CS3/CS5

Evénementiel/

Relations Presse

Communication

Relations publiques

Réseaux sociaux