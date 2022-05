Shanat MARTIN

Après des études en droit et science politique, je me suis orientée vers une formation en alternance en management et communication. J'ai décidé d'intégrer en septembre 2012 le Programme Grande École de l'INSEEC Business School afin d'obtenir un Master 1 Communication & Web. En dernière année, je me suis spécialisée en Master 2 Digital Web, tout en continuant à développer mon expérience professionnelle chez Sage.



Je travaille actuellement en tant qu'Affiliate Manager chez CCM Benchmark Business, filiale du Groupe Le Figaro.



Durant mon cursus, j'ai eu l'opportunité de m'engager au sein de l'association humanitaire OVA INSEEC en tant que membre puis responsable du pôle Communication.



Mes compétences :

SharePoint 2007

Sharepoint 2010

Photoshop

Customer Relationship Management

GanttProject

Bonne maîtrise du pack Microsoft Office

FREEMIND

Communication externe

Communication online

Communication

Responsabilité sociétale des entreprises

Web

Gestion des connaissances