J'interviens depuis 5 ans dans le domaine de l’Entreprise Performance Management (EPM).

En tant que consultante senior, je participe aux différentes phases d’un projet SI : analyse des besoins, spécifications fonctionnelles et techniques, conception, planification, réalisation et paramétrage, recette, documentation, déploiement, conduite du changement, support et formation utilisateur.



Mes compétences :

MOA

Gestion de projet

AMOA

Contrôle de gestion

SQL

Cognos TM1

Smartview

Hyperion Planning

Essbase