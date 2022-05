Je suis la créatrice de SHANKARA , une marque française spécialisée dans la confection et la revente de tuniques et chemisiers en voile de coton imprimé, allant de la taille S au XXXL, grandes tailles

Importatrice directe d'Etoles, de Châles ,en Laine Cachemire , ou en Viscose , Modal. Tissage artisanal.

De Statues et Objets de décoration en Bronze,de fabrication artisanal.

L 'entreprise créée en 2003. est située dans la région Paca .



Le site web https://www.shankara-store.com