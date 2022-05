Bonjours,

Je m'appelle Shannon Noel, j'ai 19 ans et je suis de Bolbec.

Je suis quelqu'un de ponctuelle,motivée et dynamique .

Je suis quelqu'un de polyvalent que se sois accueil,caisse ou remplissage de rayon je menerais à bien les tâches demandées.

Je n'ai aucun diplôme dans se domaine ,mais j ai eu quelque expérience professionnelle j'ai fait 2 stage en grande surface et 2 stage en petite surface.

Je reste à votre entière disposition pour plus d'information si nécessaire.



Veillez agrées mes sincères salutations distinguées



Cordialement NOEL