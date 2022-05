Shanone MUSSARD

Je suis plus connue par le nom AMIROUDINE Chamila ,Passionnée de l'artisanat et du fait main, mon objectif c'est de mettre en valeur l'artisanat Made in Madagascar en lui saupoudrant la petite touche de Lumière et de modernité d'Ish&lane. . je vous invite à venir découvrir nos produits tout en matières naturelles originaires de l'océan Indien sur notre site http://www.ishlane.com/ soit sur ma page face book Ish&Lane . J'organise également des voyages sur Madagascar.Bienvenue sur mon site http://www.voyage.ishlane.com/

Artisanat