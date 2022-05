Shanou MUTHUKUMARAN

En poste actuellement, je reste ouvert à des nouveaux challenges idéalement en tant Directeur - Responsable Achats / Approvisionnements / sourcing / Supply chain E2E



Bonjour,



Ingénieur ENSAIT, diplomé en 2000, je me suis naturellement orienté ces 18 dernières années vers des postes de Responsable Achats / Appro. / sourcing, où j'ai eu pour missions de gérer les achats et le sourcing de produits textiles et les produits de la literie et du meuble, ainsi que les relations fournisseurs.



Mes compétences sont dans les domaines suivants :

- ACHATS : négociations contrats, conditions & mode paiements, gestion litiges, passation commandes

- SOURCING : audit fournisseurs (fonctionnement, produits, qualité), négociations conditions

- GESTION DE PRODUCTION DELOCALISÉE : rédaction CDC, MAP, Suivi Production & qualité

- DÉVELOPPEMENT PRODUIT: veille Stylistique (shopping, web, fournisseurs/clients), conception

- MANAGEMENT : management d’une équipe de 25 personnes sur multi-sites



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



En effet, Fort de mon expérience de 18 ans dans le domaine des Achats et du sourcing textile, j’avais en charge les achats de produits textiles et meubles, et ce, de la validation technique des cahiers des charges jusqu’à la livraison en entrepôt, voire en magasin, respectueuse des normes préalablement établies.

Rigueur, créativité, aisance relationnelle, intégration rapide, dynamisme et pro activité sont des traits qui me caractérisent. La polyvalence de mes connaissances, notamment dans le domaine textile, en tant qu'Ingénieur textile, et la richesse de mes expériences professionnelles, particulièrement dans la gestion des achats et du sourcing de produits et fournisseurs, représentent un atout majeur.

Relatif au management, en supplément de celui de trois personnes au siège, j’ai également mis en place et managé un bureau de style et d’études techniques de sept personnes, délocalisé à l’Ile Maurice. Plus récemment, j’ai encadré une équipe de vingt-cinq personnes à profils commercial, merchandising, marketing et technique (opérateurs de machines d’échantillonnages), sur des sites multiples.

Outre un sens de l’organisation et une forte implication personnelle, la réussite de ces missions est basée sur un travail d’équipes pluridisciplinaires, impliquant persévérance, adaptabilité et qualités relationnelles, sens du service, afin de motiver plusieurs acteurs autour d’un projet commun.



Ainsi, je souhaite vivement pouvoir intégrer un groupe, en tant que Responsable des Achats/sourcing/appros. afin de partager mes expériences dans la gestion des achats, du sourcing et des fournisseurs.



Shanou MUTHUKUMARAN

shanou.muthu@free.fr

06.12.16.83.43.



Mes compétences :

Sourcing

Marketing

Négociation

Achats

Management

Chef de produit

Mode

Textile