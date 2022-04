Erwan BUISSON

Je bénéficie d’une expérience d’une quinzaine d’années en comptabilité et contrôle de gestion, au cours de laquelle j’ai exercé des responsabilités d’encadrement dans les secteurs de la distribution, du négoce et de l’industrie papetière. Cette diversité professionnelle constitue un réel atout en termes de capacité d’intégration et de valeur ajoutée.



De solides bases en comptabilité et une orientation rapide et reconnue vers le contrôle de gestion me permettent aujourd’hui d’avoir une vision transversale de l’entreprise en relation avec tous les services, d’être garant des procédures internes et de mesurer la performance de l’outil productif.





Mes compétences :

Contrôle de gestion

informatique

finance

Comptabilité

Gestion de projets