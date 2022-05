Shanshan LI

Passionnée par la commercialisation des produits de grande consommation, je me suis construit un parcours d’études en Marketing spécialisé dans ce domaine. Riche d’expériences dans divers secteurs industriels et d’un parcours multiculturel (bilingue: chinois et français/anglais courant), je suis aujourd‘hui ouverte aux nouvelles opportunités à dimension internationale.



Mes compétences :

Marketing stratégique

Sphinx Software

Marketing opérationnel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Customer Relationship Management

Développement Produit

Gestion de projet marketing