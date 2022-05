Shanti ROUVIER

Je suis passée de l'informatique à la psychologie par goût des relations humaines et des contacts.

Je suis intéressée par tout ce qui touche nos modes de fonctionnements internes et ce qui permet d'en prendre conscience. Je me situe dans une approche humaniste et phénoménologique.



Formatrice depuis 1996 dans le domaine des relations humaines (communication, gestion de l'agressivité, RPS, gestion du stress, fin de vie...) j'ai ajouté à. mon parcours une approche plus orientée sur le conseil ainsi que des interventions de "debriefing" et de soutien psychologique en entreprise.



Depuis 2003 j'interviens auprès d'équipes en supervisions de type analyse des pratiques, ou régulation.



Mes compétences :

Relations humaines

Psychologie

Conseil

Formatrice

Debriefing

Communication

Gestion du stress

Régulation d'équipe

Supervisions Analyse des pratiques