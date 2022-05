Shanty BOKOLO

Jeune demoiselle chercheur d'emploi.

Dynamique tres passionnee ,rigoureuse, toujour prete à relever des challenges et à embrasser des activites nouvelles.

Ouverte au changement, tres relationnelle avec une formation en Finance, en Comptabilte une maitrise de l'outil informatique et de certains logicile de gestion



Mes compétences :

Connaissances En Offre De Produits Et Service Banc

Bonne Apprehension Du Risque Lie à l'activite Banc

Gestion Du Portefeulle Client

Connaissance De L'outil Informatique