Shanya GANESHANIYER

Bonjour, je m’appelle Mathushanya, j’ai 19 ans. A l’issue de mon baccalauréat scientifique, j’ai entamé un BTS Négociation et Relation Client en Alternance. Malheureusement suite à des problèmes de financement et de missions j’ai arrêté mes études et je suis actuellement en poste de commerciale terrain au sein de SALES IN MOTION. Je suis satisfaite de ce poste car il reflète mon BTS et j’y prend plaisir à vendre des contrats d’énergie en porte à porte pour GDFSUEZ.



Bien évidement je compte bien reprendre mes études en septembre 2018. Si quelqu’un aurais des pistes pour des offres en alternance sur un rythme de 2/3jours. Je suis preneuse. Vous pouvez me contacter au 06.28.62.44.46 ou par mail : mathusha1998@gmail.com