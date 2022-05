Sharifah Norazehan SYED YASIN

Je suis ingenieur developpeur Oracle chez Manulife Services and Technology où je travaille avec une equipe internationale pour gerer le systeme d'administration des contrats d'assurance de vie pour le marche hongkongais



Motivée et dynamique, je suis de base une personne qui n'hésite pas à aller de l'avant pour proposer des solutions. Je suis également intéressée pour travailler dans un environnement international et multiculturel



Mes compétences :

Adobe photoshop

SAP

Wordpress

Eclipse

Conseil IT

Développement web

Webmarketing

SEO