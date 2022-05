Sharmiija SRITHARAN

Actuellement en poste chez Veolia Water Solutions & Technologies (VWT) en tant qu'apprentie pour mon Master MIAGE.



J’ai acquis les bases de la programmation Java et ainsi que Java Orienté Objet. Je maîtrise la création de base de données (SQL : postgreSQL, Oracle et MySQL) et de site web dynamique (PHP5, Jquery, Ajax). Durant mes différents stages, j'ai eu l'occasion de me familiariser avec la library JQuery et l'utilisation de CMS (Joomla/Prestashop) . Dynamique, rigoureuse et persévérante, j'aime atteindre mes objectifs.



Je reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires.



Mes compétences :

Javascript

Postgresql

HTML

CSS

J2EE

JAVA

PHP / MYSQL

POO

JQuery

Oracle

LAMP