Sharon ALLOUCHE

Titulaire du Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) depuis Juin 2014, je me suis forgée une première expérience professionnelle au sein du cabinet d’expertise-comptable ELVIRA CONSEILS situé à Villeurbanne.



En effet, on m’a confié des missions comptables (classement, saisie, lettrage, rapprochement bancaire), fiscales (déclaration de TVA), de secrétariat (accueil physique et téléphonique des clients, traitement du courrier) et juridiques (création et immatriculation d’entreprises).



Par ailleurs, une seconde expérience en tant que comptable clients m’a permis d’approfondir un domaine en comptabilité et de découvrir de nouveaux logiciels comptables.



Je suis aujourd'hui à la recherche d'un poste d'assistante comptable ou secrétaire comptable en cabinet ou en entreprise.





Mes compétences :

JD Edwards

Logiciel comptable

As400

inforce EXPERT