Sharon GOLEC

LEGALTEAM Solutions est un cabinet de conseil en management et recrutement pour les professions juridiques. Nous effectuons des missions de recrutement, d'organisation, d'optimisation de la performance d'équipes et de "business development" pour une clientèle de directions juridiques d'entreprises, de cabinets d'avocats et d'études notariales. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web:Array.



Spécialiste de la fonction juridique, j'ai pratiqué le droit en France, en Europe et aux Etats-Unis, en cabinet d'avocats ainsi qu'en entreprise. D'origine américaine, j'ai commencé ma carrière comme avocate dans un cabinet d'avocats d'affaires new-yorkais. Installée en France depuis de nombreuses années, j'ai été juriste au Cabinet Duclos Thorne & Mollet-Viéville à Paris, avant d'intégrer la société Microsoft (France) en tant que responsable juridique. Dans ce poste, j'ai créé la fonction juridique au sein de la filiale. Par la suite, j'ai intégré la direction juridique de Microsoft EMEA, où j'ai géré des projets juridiques dans de nombreux pays européens.



Mes compétences :

Chasseur de têtes

Conseil

Conseil en management

Juridique

Management

Recruitment

Recrutement