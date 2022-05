Shawn BRABENDER

Parcours professionnel



Expert comptable canadien (anglophone) par formation, j'ai commencé mon carrier dans un grand cabinet d'audit à Toronto, Canada. J'ai eu la chance de travailler dans plusieurs services (fusions & acquisitions, services aux PME et la fiscalité). Après 2 saisons d'audit, j'ai demandé un transfer pour le bureau d'Adelaide, Australie.



En tant que Senior Accountant dans le bureau d'Adelaide j'était responsable de tous les aspects d'une mission d'audit (planning, réalisation et finalisation)pour les clients dans les secteurs divers.



Pour les raisons personnelles j'ai transferé un deuxième fois au bureau de Lyon France. Mes responsibilités étaient les même que celles effectués en l'Australie. En 2006, j'ai quitté le bureau de Lyon pour poursuivre mes études en intégrant l'International MBA de l'EM Lyon avec une spécialisation en strategie international.



Après avoir terminé mon MBA, j'étais embauché par la société Promens en tant que Contrôleur Financier. Promens est dans la plasturgie avec les clients dans divers secteurs (Beauté,Pharma,Chemie,Argroalimentaire et Automobile)



Suite à cette experience, j'ai pu trouvé un poste de BFR/Cash Manager chez RBDH en Sept 2011 et ensuite à Vencorex en tant que Cash Manager et Responsable Reporting et Consolidations.



De retour au Canada en 2015, je suis en poste chez ENGIE dans un secteur très passionnant.



Mes compétences :

Gestion projet

IFRS

US GAAP and French accounting principles

Cash management

Working Capital Management

audit

international

trésorerie

comptable

auditeur

MBA

project management

bfr