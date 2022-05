Shayenne DINIZ DA NOBREGA

Je suis Docteur en Sciences des Matériaux et Procédés depuis 2013, et mon profil est d’ingénieure R&D et génie des procédés dans le domaine des matériaux composites pour l’élaboration de Piles à Combustibles. Durant mes 9 années (master, doctorat, 2 post doc) passés dans le monde de la recherche, j’ai travaillé sur l’élaboration et optimisation de différents matériaux avancés pour le développement des piles à combustibles fonctionnant sous biogaz / méthane ou éthanol. J’ai travaillé sur la conception, installation et planification des outils expérimentaux pour le développement de pile à combustibles sous hydrocarbures. J’ai des connaissances acquises dans les domaines : énergie, électrique, électrochimique, physique, génie des procédés et matériaux que me confèrent une facilité dans l'analyse et le choix de matériaux adaptés au système à mettre en place. Ainsi, je sais concevoir des solutions, proposer des évolutions techniques, technologiques et étudier les caractéristiques et contraintes du projet, réaliser des tests d’essais, analyser les résultats, déterminer les mises au point du produit et intervenir dans un domaine d’études, d’ingénierie et de recherche.



