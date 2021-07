Bonjour,

Je suis dirigeante de lagence Alticéo, basée à Grenoble.

Jaccompagne les indépendants dans leurs missions de conseil, via le portage salarial.

Experte de la création dentreprise, je conseille aussi les DRH dans leurs problématiques demploi.

En savoir plus et me contacter : christine.rey@alticeo.fr



Mes compétences :

Formation

Ressources humaines

Conseil

Management

Création d'entreprise

Portage salarial

Entrepreneuriat