Bonjour, je suis SHAYNA NIEL, medium.



Depuis que je suis très jeune, j'ai ce qu'on appelle en voyance : des flashs , des images , des "messages" . Pendant très longtemps , j'ai refusé ce qu'on m'envoyait ...

Mais, on ne peux pas refuser à vie. un jour , "on" vous rappelle à l'ordre...

Je me sers aujourd hui de mes dons, mes ressentis. Grâce à la voix et/ou à une photo, des flashs, des images m apparaissent,des messages

.Je suis là pour guider, orienter, aider dans les bons comme les mauvais moments.

La voyance est une aide . Elle permet d'anticiper et du coup d'éviter certains problèmes. " Un homme averti en vaut 2".

En aucun cas, elle ne doit intervenir sur le libre arbitre. on doit rester maître de sa vie ...

Je peux intervenir à titre perso , lors de vos événements, mais aussi lors de vos recrutement d entreprise ...



Mes compétences :

Medium