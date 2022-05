Shayness SOUSSI

Diplômée de l’Ecole Supérieure de Commerce de Montpellier, j’ai eu l’opportunité de développer mes compétences au travers de mes trois années d’expérience en entreprise Precilec (Groupe Zodiac Aerospace - Industrie aéronautique), (Airport College - Formation professionnelle domaine aérien, Prodis - Commerce International, Groupe Yves Rocher - Cosmétiques, Office Auxerrois de l'Habitat - Construction et Gestion Locative) et de mon séjour à l’étranger (11 mois au Royaume Uni).



Mon implication au sein d’équipes dynamiques m’a conduit à développer mon sens relationnel et mon sens de l’initiative à travers la conduite de projet comme la mise en place d'un CRM, ou encore la création d'un référentiel SIRH .



Aussi, mon expérience au sein du Groupe Yves Rocher m’a permis d’acquérir une approche concrète de la gestion d'équipes à travers l'organisation d'évènements, l'analyse de la performance clientèle, le lancement et suivi d'appels d'offre et la réalisation d'outils de communication.



Mes compétences :

Achats

Communication

Conduite de projet

Marketing

Négociation

Négociation vente

Promotion

Promotion des ventes

SIRH

Vente

ventes

Sourcing

Aéronautique