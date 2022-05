Sheddia DIDORALLY

J'ai suivi une formation d'ingénieur généraliste à l'Ecole Centrale Marseille accompagnée d'un master recherche en énergétique et propulsion à Centrale Nantes. Durant ma thèse à l'ONERA, j'ai effectué un travail de recherche portant sur la simulation numérique (HPC) d'écoulements turbulents chauffés rencontrés sur avion avec le code elsA.



Mes compétences :

Python

Logiciel Icem CFD

Calculs CFD en aerothermique

Logiciel elsA

Mécanique des fluides

Logiciel Fluent

C++

Fortran 90

Gestion de projet

Transferts Thermiques

Espagnol écrit et parlé

Aérodynamique

Anglais avancé

Simulation numérique

Matlab

Communication