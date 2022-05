Shegun Yanick Tresor AFFOGNON

Mes compétences :

3G Networks

2G Networks

UNIX

SQL

Python Programming

Personal Home Page

MySQL

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Matlab

Java

C Programming Language

Audit

Adobe Photoshop

Réseaux Télecoms Mobiles

Linux

Java 2 Enterprise Edition

network planning

application Programming

WiMAX

Wi-Fi

Visual Basic

VSAT (Very Small Aperture Terminal)

UML/OMT

TcpDump

PostgreSQL

Oracle 10G

OSPF (Open Shortest Path First)

Network maintenance

Multi antenna Wifi design

Model View Controller method

Microsoft Windows 2000 Server

IPTV

IBM OS/2

FTP

EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

Deployment of the JBoss5.1 server and Tomcat7.0 se

BUSINESS CENTER LIAISON

Apache WEB Server