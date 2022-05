Né à Lille le 25 novembre 1972, Shehab « Blade » Charef, graffiti artiste, est issu de la vague de la culture Hip Hop en France de la fin des années 80.

Des premières fresques dans les terrains vagues à son travail sur toiles, il n'a cessé d'explorer les possibilités de l'expression graphique urbaine et la traduction de celle-ci en lignes, signes et couleurs.

Sa peinture exprime un regard attentif sur le monde contemporain avec ses émerveillements et ses travers.

"Ce que j'aime dans la peinture aérosol c'est qu'elle te surprend là où tu ne l'attends pas".

Toutefois son travail ne se limite pas aux supports muraux, aujourd’hui Blade continue son exploration via des supports visuels de plus en plus variés.

Il se veut être un catalyseur de cet art vers un public hétéroclite, en constante évolution.









BLADE : UN TEMOIGNAGE URBAIN.



Confidentiel et réservé aux initiés à ses débuts, le Hip-Hop a su trouver sa place dans la ville mais aussi, plus largement, dans la société.

Porté par une attitude et un courant musical, il s’est développé au sein même des mégapoles et a su gagner autonomie et pérennité sans ignorer aucune des influences culturelles de ses nombreux représentants.



Ainsi livré dans le plus grand musée du monde : la rue, le graffiti est devenu pour ses auteurs un acte vital mêlant sens de la création et moyen de revendication sociale.

Sa très grande capacité à fédérer, à s’adapter (peu importe le lieu, l’époque, le support etc…) et à se propager a fait de lui le mode d’expression de centaines puis de milliers d’artistes, des plus jeunes pour les derniers arrivants aux plus âgés dont Blade, jeune trentenaire, fait aujourd’hui partie.



Il s’est investi très tôt dans le Hip-Hop dans lequel il a trouvé une véritable racine artistique.

A cette épine dorsale, se sont ajoutées ses valeurs intrinsèques, au croisement des cultures orientale et française pour nourrir un travail en perpétuelle évolution dont le champ d’intervention s’est élargi.



D’abord réalisés à même les murs, ses graffitis s’affichent désormais également sur toiles ou scupltures. Parce que la rue ne suffit plus et parce que les publics sont aussi nombreux et différents que les supports possibles.

Mais les liens, souvent invisibles car à priori sans rapport ou carrément inconciliables, sont bien là et il appartient aux artistes de les mettre en valeur.



C’est la voix qu’a choisi Blade pour affirmer son statut d’artiste mais aussi de citoyen car l’Autre reste une préoccupation fondamentale.

Surprendre donc pour interpeler mais ne pas choquer pour ne pas braquer.



Cette foi en l’humanité et cette implication sociale s’expriment en public de

diverses façons lors de grands festivals internationaux, de classes organisées en partenariat avec l’Education Nationale, d’ateliers divers avec les centres d’animations,d’expositions et de manifestations mais parfois aussi dans la bulle de l’atelier pour les commandes de recherches graphiques (lettrages et logos) et la réalisation de toiles.



Le message de Blade est simple : transmettre.

Et trouver sa place.





