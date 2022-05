Shehan JAYASEKERA

Développeur/Programmeur Web passionné des technologies numériques.





5+ années d'expérience dans le domaine de l'informatique, à travers différentes professions, du développement et design Web au support administratif et applicatif, utilisant ASP.NET, C#, PHP, CSS, XHTML, JavaScript, jQuery et Content Management Systems (CMS).



Qualification comprenant ITIL v3, MCTS: Developing Web Applications with Microsoft Visual Studio 2010, CCNA 1, et un Bachelor of Science (BSc) en informatique.



Né au Sri Lanka, citoyen de Nouvelle Zélande.

Vécu et exercé professionnellement au niveau international, pendant 11 ans à Auckland, Nouvelle Zélande, également en Allemagne.



Passionné de voyages – tour du monde récent (2012) à travers la France, la Suède, l'Italie, Cuba, la Colombie, Dubaï, La Réunion et Maurice, axé sur la découverte des cultures et l'apprentissage des danses authentiques.



Spécialités :



ITIL v3, CMS, CSS, XHTML, JavaScript



Mes compétences :

JavaScript

ITIL v3

Adaptive web design

Responsive web design

HTML5, CSS3

JQuery

PHP/MySQL

CMS

