Sheherazade AZIZI

Depuis 2008 MEDEA+/CATRENE Office – Cluster for Application and Technology Research in Europe on NanoElectronics. Programme Eurêka de projets innovants



POSTE 2007

Création SALAMALICOM TELECOM, opérateur téléphonique low cost

POSTE 2006

Chef de produit junior, FERICO, fabricant de graine de couscous, Vitrolles.



FORMATION

2006 : Master 2 - Affaires Internationales et Information Stratégique - spécialité PME export.



2005 : 3ème prix au Challenge APEX, région PACA, récompensant les meilleures études de faisabilité à l'export.



2004 : Licence Langues Etrangères Appliquées - spécialité traduction technique anglais - italien.



EXPERIENCES VARIEES ET SEJOURS A L'ETRANGER

2004 : Responsable communication - Association des Etudiants Etrangers, Université Ulster, Irlande du Nord.



2001 à 2004 : Télé-opératrice B2S CERITEX (ORANGE).



2003 : Guide culturelle en Italie, (centre socio-culturel de VACANCES POUR TOUS), Colmar.



1998 : Responsable clientèle,(ACTION SET), Papeete, Tahiti



STAGES

2006 : Assistante chef de produit, (Ferico), Vitrolles.



2005 : Etude de faisabilité pour l'exportation de l'expertise en environnement en Algérie, ECO MED (Ecologie et Médiation), Aix-en-provence.



2004 : Chef de publicité zone Italie, (MD2i, agence conseil en publicité), Boulogne Billancourt.



ECHANGES UNIVERSITAIRES

2005 : Immersion culturelle en Jordanie - introduction au fonctionnement des banques islamiques, à l'économie jordanienne. Visite de la bourse de Amman et de la Commission pour les Investissements Etrangers en Jordanie.



2003 : Echange ERASMUS en Irlande du Nord au sein de l'Université d'Ulster, approfondissement de la langue anglaise, management d'entreprise et formation aux applications informatiques grahiques de création de page Web.



