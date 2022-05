Sheherazade EL BADAOUI

Ma force de conviction et mon positivisme m'ont permis de développer une philosophie et une approche commerciale que je déploie auprès de mes collaborateurs.

Cet état d'esprit nous a permis avec mon équipe de développer des partenariats avec Darty Naf Naf Celio au sein d'un marché extrêmement concurrentiel.



Ecoute soutien et ouverture sont des valeurs que je partage avec mes collaborateurs."Touchez nos clients au coeur de leur préoccupation" et nous positionner comme un véritable partenaire



Un changement de posture commercial mené en toute intelligence.