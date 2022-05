Bonjour,

Je suis enthousiaste, dynamique et organisée, j'apprécie le travail en équipe.

Je suis également force de proposition.

En RECHERCHE ACTIVE d'une entreprise qui me donnera l'opportunité de progresser dans le domaine passionnant du commerce, la communication et le marketing.



Mes compétences :

Bac scientifique

DUT Tech de Co

BTS Chimiste

Licence TC en milieu Industriel

Master de Management Ingénieur d'Affaire