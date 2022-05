Sheizaad RUHOMALLY

Titulaire de la Licence professionnelle Automatique et Informatique Industrielle à l'IUT de Vélizy dans le domaine des systèmes embarqués et d'un DUT Génie Industriel et Maintenance.



Mes Compétences :



informatique industrielle et logiciels embarqués : programmation de microcontrôleurs en langage Assembleur, en C et C++, programmation orientée objet en temps réel, maîtrise du logiciel LabVIEW et de son langage G, ordonnancement systèmes temps réel avec logiciel Cheddar, programmation de FPGA en VHDL avec le logiciel Xilinx,)



programmation automates : programmation de Grafcet en langage ladder langage siemens.



informatique : Electronique : programmation langage C, JAVA avec le logiciel Eclipse, C++, Urbi, programmation sur os linux, Unix) ; Protel (CAO électronique)



Mécanique : Solid Works, Catia V5 (VBA ; partie Electrical (E3D V5/ EHI) ; Conception mécanique)



électronique, électrotechnique, et automatique :

Etude de circuits électroniques en bus de terrain CAN, I2C, LIN, Ethernet, Etude de capteurs, programmation de DSP, traitement de signal et

Etude en compatibilité électromagnétique via des études de séries et transformées de Fourier,



Télécommunication : Modulation/Démodulation de fréquence (PSK, QAM)



Mes compétences :

Automatique

Electronique

Informatique

Informatique industrielle